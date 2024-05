Top Gun | trama cast e sequel del film con Tom Cruise

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) Top Gun:delcon TomConsiderato ancora oggi uno dei grandi classici degli anni Ottanta, Top Gun ha rappresentato una vera e propria svolta per il cinema statunitense, coniugando sentimento e patriottismo. Diretto da Tony Scott, fratello di Ridley, ilprese infatti spunto dalla cultura politica di quegli anni, dove si cercava di riaffermare la grandezza degli Stati Uniti. Divenuto così storicamente significativo, questo fa ormai parte dell’immaginario comune, tanto per i suoi memorabili personaggi quanto per la bellezza di certe scene e sequenze. Tra le altri fonti di spunto di questo, vi è l’articolo intitolato proprio Top Gun, pubblicato nel 1983 dalla rivista California. All’interno di questo si descriveva il complesso addestramento dei piloti da caccia, e grazie al suo appassionante resoconto questo attirò l’attenzione anche di numerosi produttori di Hollywood.