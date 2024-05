Tonon stizzito botta e risposta con la Luzzi | Io dico quello che penso!

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024) Beatriceoggi ha fatto il suo debutto a Pomeriggio 5 nelle vesti di opinionista, accanto a lei c’erano Raffaelloe Caterina Collovati. In studio Myrta Merlino ha introdotto le novità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, perché pare che ci sia stata una svolta e che le pratiche del divorzio siano state accelerate. Beatrice ha espresso in maniera pacata il suo pensiero: “che il loro matrimonio sia stato un bel successo. Sono stati insieme venti anni, hanno avuto tre splendidi figli, avendo avuto due carriere così brillanti entrambi, non è un fallimento. Speriamo quindi non finisca a stracci. Io lascerei stare i Rolex e le borsette e mi concentrerei su altro. Tra l’altro sono andati avanti, hanno la fortuna di essersi rinnamorati, di essere così sicuri di loro stessi, hanno premuto sull’acceleratore verso un altro matrimonio e allora che pensino ai loro amori“.