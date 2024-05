Tonno avariato quattordici persone finiscono in ospedale allarme in città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024)in poche ore sono finite al pronto soccorso dell’di Trapani dopo aver mangiato delfresco che si sospetta fosse. Troppi, in, per non far scattare l’. Ilsarebbe stato acquistato in una pescheria del capoluogo. Dopo averlo mangiato e avuti i primi sintomi sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Due di loro sono stati ricoverati, per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione. Solo a scopo precauzionale i medici, hanno deciso di tenerli in osservazione. Per gli altri 12 invece ricevuta una prima assistenza sanitaria sono state subito dimesse. Del caso sono state informate subito le autorità competenti in materia di norme igienico sanitarie e gli organismi di controllo.