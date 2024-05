Tommaso Gabrielloni | Icardi al Como? Abbiamo Alessandro

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sotto il segno di, fratello (e bomber) di). Ilha fatto il suo trionfale ritorno in Serie A dopo ben 21 anni di assenza. Uno dei top-player di questa incredibile e storica impresa è stato l’attaccante. In un’intervista esclusiva, realizzata in questi giorni nelle Marche,ha svelato i ‘trucchi’ e i segreti del successo della squadra lariana e di suo fratello, sempre più amato dalla piazza lombarda. Alla domanda sulla stagione dele diha dichiarato: “Ha fatto una grandissima stagione. E’ stato protagonista di questa grande ascesa del. E, non dimentichiamolo, ha fatto di più di quello che forse ci aspettavamo. Ma, come ha sempre dimostrato negli anni,è un gran calciatore e una grande persona che riesce sempre a venir fuori alla grande dalle difficoltà.