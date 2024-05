Toh guarda quanti dem volevano la separazione delle carriere e ora la sconfessano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non c'è dubbio, l'Italia è piena di nostalgici che poi rinnegano le loro radici. Il bello è che stanno a sinistra – così dicono – e si fanno pizzicare in fuorigioco sulla riforma della giustizia. Se lain magistratura è una specie di golpe, dalle parti del Nazareno ce ne sono assai di golpisti lesti a cambiare abito. Chicco Testa, che a sinistra è stato deputato, li conosce bene e fa l'elenco di chi era a favore della riforma approvata in questi giorni dal governo di centrodestra. Li segnala con un tweet su X, la piattaforma di Elon Musk, ma ci torneremo fra poco. Anche perché sono nomi di livello, si tratta dei firmatari di quella che nel 2018 fu sbandierata come mozione Martina per il congresso nazionale del Pd.