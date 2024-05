Tiro a segno Europei 2024 | Ucraina e Svizzera sorridono nella quarta giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Termina con il successo dell’e della Repubblica Ceca ladi competizioni dedicata ai Campionatidi, rassegna in scena in questi giorni in Croazia, precisamente in quel di Osijek. Nello specificocategoria 25 pistola automatica a due la compagineha avuto la meglio in un derby in casa: Yulia Korostlova e Malsym Horodynets hanno sconfitto i connazionali Anastasiia Nimets e Volodymyr Paternak in un finale per l’oro senza storia, terminata per 16-4. Il bronzo è invece andato alla Bulgaria che,finalina, si è imposta sulla Slovenia per 16-8. La Repubblica Ceca si è poi piazzata sul gradino più alto del podiocarabina 50 m 3 posizioni a tre. Una sfida anche questa senza particolari emozioni, considerato il punteggio di 16-4 inflitto da Petr Nymbursky, Filip Nepejchal e Jiri Privratsky sugli avversari della Slovacchia.