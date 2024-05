Tiramisù alla ricotta | leggero e delicato

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilcon i pavesini è una versione “alleggerita” rispetto al classico dolce al cucchiaio. Fresco e, questo dessert è facilmente digeribile proprio perché non prevede l’uso del mascarpone. Ricordiamoci di scolare bene laprima di lavorarla con le uova. Dobbiamo privarla il più possibile del suo siero, per ottenere una crema compatta e non acquosa, altrimenti vanificheremo i nostri sforzi e il risultato rischia di non essere all’altezza delle nostre aspettative. Un discorso analogo va fatto per i biscotti: i pavesini, decisamente meno calorici dei savoiardi, ci assicurano un risultato dietetico, ma vanno intinti nel caffe molto rapidamente per non “annacquarli” e sfaldarli. Se intendiamo offrire questa delizia anche ai bambini, ricordiamoci di scegliere una miscela decaffeinata, per non interferire con i loro delicati bioritmi.