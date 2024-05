Fonte : quotidiano di 31 mag 2024

Avvio molto negativo per Tim in Piazza Affari: dopo la giornata molto nervosa di ieri, chiusa comunque in positivo, il titolo ha aperto in ribasso del 4% a 0,24 euro sulla scia della trimestrale e della vendita della rete, che farà del gruppo una società di fatto concentrata sui servizi e sulle attività brasiliane.

Tim scivola in Borsa -4% nei primi scambi