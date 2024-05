Tifosi Fiorentina in contestazione dopo Atene | Un fallimento pazienza finita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Parole che sanno diquelle deidella, in particolar modo dei gruppi della Curva Fiesole, chela finale di Conference League persa contro l’Olympiacos ad(per i viola è la terza finale persa negli ultimi dodici mesi), in una nota hanno manifestato il disappunto contro club e dirigenti, ma anche alcuni giocatori: “I conti si fanno alla fine e la fine è arrivata. Avevamo promesso sostegno incondizionato fino al termine della stagione, spinti dalla speranza e dalla voglia di coronare un sogno tutti insieme. Certamente da parte nostra questo non è mai mancato. Sostegno che purtroppo non è stato ripagato, in primo luogo dalla società, che nel mercato di gennaio, non ha avuto né la voglia né il coraggio di andare a migliorare una squadra inaspettatamente quarta in classifica e in corsa su tre competizioni, e questo di certo non lo abbiamo dimenticato”.