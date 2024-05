TIEBREAK annunciata la data d’uscita della versione completa con un trailer gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024) NACON e Big Ant Studios hanno annunciato con undedicato ladi, il gioco ufficiale dell’ATP e WTA che uscirà il 22 agosto 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC (Steam). Laper Nintendo Switch verrà lanciata in un secondo momento. Nella suadefinitiva, che verrà lanciata il 22 agosto 2024,avrà un elenco di giocatori decisamente vasto, comprese rappresentazioni realistiche di oltre 120 giocatori ATP/WTA tra cui Novak Djokovic, Coco Gauff, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz e are il Big Tre, Rafael Nadal e Roger Federer! I giocatori potranno scendere in campo e giocare come, o contro, i migliori del mondo, partecipare ad oltre 90 tornei che seguono il calendario ATP e Hologic WTA Tour e giocare in più di 20 stadi di tennis con licenza e replicati di entrambi i Tour.