Ti ricordi… L’avventura romantica dell’Acireale in Serie B tra gol al sette di un terzino e bandierine scomparse

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non ne ha fatti tanti in carriera di gol Pasquale Logiudice, si contano sulle dita di una mano. E dasinistro, presumibilmente quello contro il Bari di trent’anni fa sarà stato l’unico gol segnato di destro da fuori area, centrando il. Forse il più bello, di certo il più importante, perché tiene viva la fiammella di una favola: quellainB. Una favola nata da uno spareggio perso: i siciliani rappresentano una città di 50mila abitanti e sono guidati dal presidente Giuseppe Aleppo, imprenditore, politico ed editore. Nel 1989 avevano vinto il campionato di Interregionale salendo in C2, dopo due anni la nuova promozione in C1, col copione che potrebbe ripetersi nel 1993: l’Acireale che si gioca il secondo posto alle spalle del Palermo col Perugia di Gaucci, arrivando agli spareggi.