The Winx Club una nuova serie tv in arrivo su Netflix nel 2025

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il, il celebre franchise che ha incantato una generazione, sta per fare il suo trionfale ritorno sucon unaanimata in uscita nelIltorna sunel. Lo show arriverà insieme a unalinea di giocattoli inediti dai partner Playmates Toys e Giochi Preziosi. Lapromette di essere un intero nuovo show, così si legge nel comunicato stampa di Rainbow. Insomma un omaggio al passato ma con uno sguardo rivolto al futuro, combinando la magia che ha sempre caratterizzato ile con un’estetica visiva completamente rinnovata. La collaborazione tra Rainbow Studios esi preannuncia come una sinergia perfetta per portare le avventure di Bloom e delle sue amiche nelle case di vecchi e nuovi ammiratori.