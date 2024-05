The Bear – stagione 3 | trailer della terza stagione con Jeremy Allen White

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) The3:conHulu ha diffuso ilufficiale di The3, l’attesadell’acclamata serie tv con protagonista. Il contributo arriva dopo il primo teaser diffuso all’inizio di questo mese. Thedi FX e Hulu è diventato uno degli show più popolaritelevisione e ora sta finalmente per fare qualcosa che non ha mai fatto prima: andare in onda su FX. Secondo Variety, la serie, acclamata dalla critica, su un ristorante di Chicago in crisi, trasmetterà la sua primasulla rete via cavo negli USA con una maratona speciale che inizierà il 2 giugno. Questo avverrà meno di un mese primamessa in onda dell’attesissima3 dello show.