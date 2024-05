TG1Mattina Estate da lunedì 3 giugno con Giorgia Cardinaletti Laura Chimenti e Micaela Palmieri

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 31 maggio 2024)In attesa che si decida cosa accadrà a partire da settembre, il buongiorno di Rai1 passa ancora una volta per. Il palinsesto dei mesi più caldi scatteràcon nuovi programmi o nuove versioni di tradizionali appuntamenti. Le news di primo mattino sono confermate con qualche cambiamento rispetto all’appuntamento invernale. Arriveranno o per meglio dire torneranno due volti di punta del TG1. Come annunciato in chiusura della puntata odierna dalla conduttriceinizierà alle 6.30 per ‘allungarsi’ fino alle 8.50. Il programma conquista 15 minuti nello slot post TG1 ma ne perde 30 all’inizio (negli ultimi mesi partiva alle 6). Poi sarà la volta dei mini appuntamenti con TgParlamento e al TG1 Lis, ognuno della durata di 5 minuti.