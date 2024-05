Terza Categoria Il Real Sassoferrato ha scelto Andrea Santini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tante le esperienze maturate, le più importanti come vice di Simone Ricci alGenga (Eccellenza) e a Castelbellino (Prima, 31 maggio 2024 – Ilha raggiunto un accordo con il tecnicoche siederà sulla panchina sentinate per la prossima stagione di. Il presidente Rossi e mister, classe 1983 di Ostra Vetere, nelle ultime stagioni, tra le altre, ha rivestito il ruolo di vice allenatore con ilGenga in Eccellenza collaborando con Simone Ricci e con lo stesso tecnico ha lavorato anche a Castelbellino in Prima. Tra le varie esperienze Corinaldo, settore giovanile della Junior Jesina ed altre. ColGenga è alla prima avventura con una squadra tutta sua.