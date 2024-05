Terreno dell’agriturismo allagato i residenti puntano il dito contro il cantiere dell’Alta Velocità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Una volta è il condizionamento dell’erogazione idrica, un’altra è il maltempo e tutti i disagi collegati alla pioggia che c’è stata nel pomeriggio che ha creato problemi in Valle Telesina.puntatoilnella piana di San Lorenzo Maggiore, allagata in alcuni tratti e con strade rese impraticabili dalla colata di fango. Il torrente ostruito ha costretto l’acqua a cercare un’altra via di fuga allagando le strade provinciali e comunali fino ad arrivare nei terreni di un’abitazione adibita ad agriturismo e cantina. Il tutto in prossimità della linea ferroviaria che non è stata toccata dall’acqua ma solo per qualche metri. Come detto, iililper la presenza nel torrente di piccoli tubi che dovevano servire a far defluire l’acqua ma che si sono otturati e non hanno potuto instradare la tanta acqua piovana che stava cadendo.