Terra Amara anticipazioni ultima puntata di sabato 8 giugno 2024 | allarme bomba

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il matrimonio di Fikret Manca poco al finale di. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio fino al 12 maggio.è visibile in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni domenica mattina La5 propone le repliche della settimana.di) La giustizia trionfa Gli assassini di Hakan vengono arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap viene a sapere da Tahir che il fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir che farà in modo che Fikret paghi per ciò che ha fatto.