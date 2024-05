Terra Amara anticipazioni stasera 31 maggio | Fikret e Zuleyha partono per catturare Abdulkadi e Betul

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ecco ledegli episodi della soap turca in onda venerdì 31alle 21:30 circa su Canale 5, le avventure disi concluderanno sabato 8 giugno in prima serata. Nuovo appuntamento in prima serata cone con ledella puntata in onda31a partire dalle 21:30 su Canale 5. Oggi saranno trasmessi due episodi della soap che si avvicina all'epilogo finale che verrà trasmesso sabato 8 giugno. La serie turca si può vedere in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già andate in onda. Nell'episodio del 24, dopo un'ispezione, il ristorante di Colak viene fatto chiudere. Colak crede che dietro tutto questo ci sia Lutfiye e ordina a Cevat di manomettere le ruote dell'auto della donna.