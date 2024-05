Termini Imerese passa a Pelligra sottoscritta la cessione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato informato dai commissari straordinari di Blutec Spa in Amministrazione straordinaria che, nella giornata di ieri, è stato sottoscritto il contratto didel ramo d'azienda diin favore diItalia Holding Srl. Lo rende noto il Mimit. Il piano diHolding Italia Srl, che si è aggiudicato l'area con un'offerta di 8,5 milioni di euro, prevede anche l'assunzione di almeno 350 dipendenti ex Blutec attualmente in cassa integrazione e investimenti per la riqualificazione dell'area. .