Tentano truffa a un 86enne Lui li ’consegna’ ai militari

(Di venerdì 31 maggio 2024) Facile, fin troppo facile approfittarsi di una persona anziana e dell’amore filiale ma questa volta non è andata bene a due giovani di origine napoletana. I due infatti sono stati ‘fermati’ proprio dalla loro potenziale vittima, un arzillo signore di 86 anni. Uno spiacevole episodio terminato con una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria spoletina per l’ipotesi di tentata. L’anziano è stato contattato telefonicamente da un sedicente avvocato e da un finto operatore delle forze dell’ordine i quali, con insistenza ed urgenza, gli hanno chiesto di pagare la somma di 12.000 euro a titolo di cauzione o, in alternativa, di consegnare gioielli per evitare che la propria figlia potesse essere tratta in arresto dopo aver causato un incidente stradale.