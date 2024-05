Tenta di rubare un autobus di linea alla stazione di Pisa | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Ha provato aundiche in quel momento era fermo al capodellaferroviaria di, ma fortunatamente è stato fermato in tempo da poliziotti e militari dell’esercito che in quel momento stavano pattugliando la zona nell’ambito del servizio Strade Sicure. Il protagonista della vicenda è un 25enne straniero originario della Guinea: dopo essere stato fermato dagli agenti ha reagito con violenza, colpendo uno di loro con una testata e costringendolo a recarsi al pronto soccorso.fine è statoe condotto in carcere con l'accusa dito furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito al cercare Don Bosco di. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio.