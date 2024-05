Tenta di rubare bus fermo alla stazione arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pontedera, 31 maggio 2024 – Ha cercato di impossessarsi di un autobus di lineaal capolinea davantiferroviaria di Pisa ma è stato fermato in tempo da poliziotti e militari dell'esercito impiegati in zona nel servizio Strade sicure, anche se ha reagito con violenza, mandandone uno al pronto soccorso dopo averlo colpito al volto con una testata. Per questo uno straniero di 25 anni, originario della Guinea, è statocon l'accusa dito furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito al cercare Don Bosco di Pisa. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio ed è stato determinante il servizio di vigilanza abitualmente predisposto in zona per evitare che l'africano, in evidente stato di alterazione psicofisica, riuscisse a mettersiguida del bus.