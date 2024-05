Tensioni cinesi fra Crosetto e il sindaco di Asti? Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) “L’unica invenzione deinegli ultimi decenni è stata la carta igienica che è una grandissima invenzione, ma tecnologicamente non è il massimo dell’avanzamento”. Le parole pronunciate sabato scorso da Guido, ministro della Difesa, ospite (in collegamento) di un confronto pubblico promosso da Fratelli d’Italia ad, stanno animando il dibattito nella cittadina piemontese di poco più di 70.000 abitanti che da un anno, per volontà delMaurizio Rasero, si è gemellata con Nanyang, oltre 10 milioni di persone, nella provincia di Henan, in Cina. Ila difesa della Cina Il primo cittadino ha rilasciato un’intervista a una testata locale, La nuova provincia, criticando il ministro: “Sono dispiaciuto che una carica dello Stato importante come quella, in ruoli strategici nello scenario mondiale dove c’è una continua evoluzione e dove si rischiano escalation proprio nel campo militare, non sia stata un po’ più prudente nelle sue dichiarazioni.