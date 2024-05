Tennis Parigi | Sinner agli ottavi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 16.52 E' grande Italia al Roland Garros, ma non c'è solo. L'altoatesino, testa di serie n.2, al terzo turno batte in scioltezza il russo Pavel Kotov con un triplice 64, in 2 ore e 30' di giocose la vedrà con il vincente della sfida tra il francese Moutet e l' austriaco Ofner. Ma la grande sorpesa di giornata la regala l'azzurro Matteo Arnaldi che elimina il russo Rublev, n.6 del seeding: 76 (6) 62 64 in 2h35'.anche Elisabetta Cocciaretto: 76 (4) 62 alla Samsonova, altrata russa.