Tennis Memorial Angelucci | gran debutto In campo trentasei quotati atleti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una prima edizione con i fiocchi, quella del torneo open di"Città di Castelfiorentino" iniziata ieri sui campi in terra rossa della locale Polisportiva I’Giglio e dedicata alla memoria dell’indimenticato maestro di casa Vieri. Sono ben, infatti, iti di Seconda Categoria al via, un numero decisamente importante per la ‘prima’ di un torneo (montepremi complessivo di 7mila euro), che ha costretto gli organizzatori a ‘tagliare’ molti dei Terza e Quarta Categoria originariamente iscritti. Spicca la presenza del marchigiano Tommaso Compagnucci, attuale numero 648 del mondo che svolge quasi esclusivamente Challenger e Future all’interno del circuito professionistico. Un altrota lanciatissimo nel circuito "pro", secondo favorito, è Niccolò Baroni, ventenne di belle speranze, ma nel lotto di big non può essere dimenticato Daniele Capecchi, una vita da protagonista nel circuito e un best ranking di 473 al mondo, già vincitore in tre circostanze nei tornei del circuito "on Tour", agenzia organizzatrice dell’evento.