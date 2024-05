Tempi duri per il food delivery | il cibo a domicilio piace solo a chi lo ordina ma non più agli investitori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024)ssimi per ile nonin Italia: se nel nostro Paese, infatti, sono già fallite Uber Eats, Getir e Domino's pizza, non va meglio per tutte le altre aziende del settore alle prese con un rosso miliardario e connon più disposti a sostenere il business alla cieca. Infatti, se i consumatori continuano a trovare il servizio ancora molto comodo, non sembra essere così conveniente né per i lavoratori, di cui si conoscono le batte per i salari troppo bassi, né tantomeno così redditizio per gli azionisti, che dai soldi investiti non hanno ancora tratto alcun vantaggio. IlnonpiùA sottolineare la situazione di profonda crisi, il Financial Times, sul quale si legge che da quando si sono quotati, i colossi del, da DoorDash, a JustEat, aHero (Glovo) e Deliveroo, hanno accumulato perdite per 20,3 miliardi di dollari.