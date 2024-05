Tempesta di sabbia sulla spiaggia di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Unadi, durata pochi minuti, si è materializzatadi Viserba a. E’ successo tutto nella giornata di venerdì 31 maggio, mentre nella nostra regione temporali intensi e chicchi di grandine si sono riversati sull’Appennino emiliano e a Bologna. Esattamente come aveva annunciato l’allerta meteo di Arpae. All’improvviso, intorno alle 16, ombrelloni, lettini, case e stabilimenti balneari sono stati avvolti dalla. Un fenomeno durato pochi minuti, anche perché nella giornata di oggi ac’è stato quasi sempre il sole. Nel pomeriggio la centralina diha rilevato una forte folata di vento da circa 90 km orari che ha creato un po’ di scompiglio in, ma con nessuna conseguenza e danni per persone e cose.