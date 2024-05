Techetechetè 2024 | anticipazioni novità e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ritornacon diverse puntate che mostrano i protagonisti che hanno fatto la storia dell’emittente pubblica. Il popolare programma, che dà nuova vita al repertorio contenuto nelle teche Rai, terrà compagnia ai telespettatori per i prossimi mesi. Scopriamo insieme daandrà in tv.prende il posto di Affari Tuoi:in tv L’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus andrà in onda sabato 1 giugno. A partire da lunedì, nell’access prime time di Rai1, torna. L’appuntamento televisivo con la memoria storica dell’archivio delle Teche Rai, ci mostra gli sketch più amati, la musica che ci ha accompagnato in questi anni e i protagonisti che si sono alternati alla conduzione di importanti programmi.