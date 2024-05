Teatro Romano di Benevento il 2 giugno ingresso gratuito e reading party

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, come tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2. “Si tratta di una scelta – scrive il Ministro Sangiuliano – attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell’Italia”. Quest’anno il 2coincide con #domenicalmuseo, l’iniziativa del MiC che consente l’, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici. L’Area Archeologica deldiper l’occasione ha organizzato un “” per gli amanti della lettura in uno spazio suggestivo, dove conoscersi, confrontarsi e divertirsi.