(Di venerdì 31 maggio 2024) Cos’è Il tèè una bevanda unica e deliziosa che ha origine dalla pianta Aspalathus linearis, nativa delle montagne del Cederberg in Sudafrica. Questo tè viene preparato utilizzando le foglie dell’albero di, che vengono fermentate e poi essiccate al sole. A differenza del tè tradizionale, il tènon contiene, rendendolo una scelta ideale per coloro che vogliono evitare l’effetto stimolante della. Inoltre, questo tè è privo di tannini, che sono spesso responsabili della sensazione di astringenza in altre varietà di tè. Il sapore del tèè dolce, leggermente nocciolato e leggermente terroso. Oltre al suo sapore unico, il tèoffre numerosi benefici per la salute. È ricco di potenti antiossidanti come gli aspalatini e i flavonoidi, che aiutano a combattere i danni causati dai radicali liberi nel corpo.