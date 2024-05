Fonte : ilnotiziario di 31 mag 2024

Nuovo balzello sulla Tassa rifiuti, ora si paga anche per lo smaltimento da calamità naturali. L’Italia è il paese degli Enti pubblici sconosciuti, delle Agenzie governative, dei Registri nazionali e delle Autorità, ma soprattutto dei balzelli che vengono messi in capo ai cittadini, che devono sempre pagare, spesso senza vedere quei balzelli trasformati in servizi.

Tassa rifiuti ora c’è pure il balzello sulle calamità naturali ma siamo sicuri che non si pagherà due volte?