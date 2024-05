Tari Aumenta del 5% Prima delle Elezioni | Scoppia la Polemica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pescara - Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato un aumento del 5% sulla tassa dei rifiuti () per tutte le utenze, da pagare in cinque rate tra agosto e dicembre 2024. La decisione, presa durante l'ultima sedutadell'8 e 9 giugno, ha scatenato forti reazioni politiche. L’assessore Valentina Di Felice ha giustificato l'aumento come un adeguamento inevitabile agli incrementi Istat degli ultimi anni. "Ci vede terminare il mandato con un bilancio in ottima salute", ha dichiarato Di Felice. Il gettito complessivo dellaper il 2024 è stimato in circa 11,48 milioni di euro, che graveranno su circa 28mila utenze domestiche e non domestiche. Tuttavia, l'opposizione, composta da Pd e M5S, ha criticato non solo l'aumento, ma anche il tempismo della decisione.