Tappeti d’arte Le infiorate colorano Spello

(Di venerdì 31 maggio 2024) Conto alla rovescia per ledidi domani sera. Intanto oggi, ad accendere l’atmosfera della festa saranno i bambini dell’Accademia dei boccioli della scuola dell’infanzia Viale Poeta dell’Istituto Ferraris che realizzeranno una piccola colorata infiorata, mentre al Museo dellei ragazzi della scuola secondaria di primo grado illustreranno ai turisti come si realizza un’infiorata anche in inglese e francese. I lavori inizieranno la sera, quando gli infioratori di ogni gruppo monteranno le tensostrutture per proteggere da vento e pioggia le loro opere floreali durante la notte. Solo nel tardo pomeriggio del sabato, a orari diversi, i gruppi inizieranno a disegnare o ad incollare (unico uso consentito della colla) sull’asfalto, a seconda della tecnica scelta, i bozzetti ispirati a motivi religiosi e di umana solidarietà.