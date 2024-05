Tappa conclusiva Stradando | conseguita la patente per la bici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ansia è la stessa dei 18enni anche se con dieci anni in meno, l’entusiasmo alle stelle anche se con due ruote in meno. Per gli alunni dell’Istituto comprensivo Matteo Mari di Torrione c’è stato, al termine del corso “” il momento di conseguire laper lacletta,del progetto conseguito attraverso le lezioni con i vigili urbani di Salerno. Nella caserma di via dei Carrari dei caschi bianchi di Salerno è stato riattivato lo speciale circuito che ha messo alla prova i ragazzi per testare se le nozioni apprese in via teorica erano poi state metabolizzate nell’applicazione pratica. Alla presenza del comandante dei vigili urbani, Rosario Battipaglia e dell’assessore alla sicurezza Claudio Tringali che avevano promosso l’iniziativa tra gli studenti più piccoli il conseguimento della specialeche attesta di aver superato l’esame per poter guidare lacletta.