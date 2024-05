Taiwan e non solo Cosa si sono detti i vertici della difesa di Usa e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) La libertà di navigazione, la sicurezza dell’Indo-Pacifico, l’importanza di mantenere delle linee di comunicazioni militari aperte e, naturalmente,questi i temi principali di cui hanno parlato il segretario alladegli Stati Uniti, Lloyd Austin, e il ministroRepubblica Popolare Cinese, l’ammiraglio Dong Jun, a margine dello Shangri-La Dialogue, il forum sulla sicurezza organizzato ogni anno da Singapore che ha riunito oltre seicento delegati da cinquanta Paesi diversi. Il vertice si è inserito in uno scenario complicato per l’area, con lache ha organizzato all’inizio del mese, in occasione dell’insediamento del nuovo presidente eletto dell’isola Lai Ching-te, delle vaste manovre militari intorno a