SVR | storia e principali linee del marchio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 31 maggio 2024) SVR è un’azienda francese specializzata in dermocosmesi. Fondata nel 1962 dai farmacisti Simone e Robert Véret, l’azienda ha sviluppato una reputazione solida grazie alla sua attenzione alla qualità e all’efficacia dei prodotti. Inizialmente, SVR nasce come laboratorio dermatologico indipendente, che si concentrava sulla creazione di formule dermatologiche efficaci e ben tollerate, rivolgendosi soprattutto a farmacisti e dermatologi. Durante gli anni ’80 e ’90, SVR continuò a crescere e ad espandersi, introducendo nuovedi prodotti per affrontare vari problemi della pelle, come l’acne, l’iperpigmentazione e l’invecchiamento cutaneo. Ciò ha portato a raggiungere un pubblico sempre più ampio, anche oltre ai professionisti del settore. Nel 2010, l’azienda subì una significativa trasformazione con una nuova direzione aziendale, l’introduzione di nuove tecnologie e l’espansione nei mercati internazionali.