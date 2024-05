Svolta nel cold case | padre e figlio uccisi 32 anni fa indagate le figlie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI -dopo 32nell'inchiesta sul duplice omicidio di Gaetano e Salvatore La Placa,nel 1992 nelle campagne di San Biagio Platani. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, ha iscritto nel registro degli indagati tre persone che stanotte hanno subito una perquisizione. Sono Luigi Costanza, 77di Aragona; Carmela La Placa, 56, e Rosalba La Placa, 67. Carmela e Rosalba La Placa,di Gaetano La Placa, per la procura di Agrigento sarebbero state le mandanti del duplice omicidio. Luigi Costanza è indagato, invece, come esecutore materiale. Il duplice omicidio è avvenuto alle prime luci dell'alba del 14 ottobre 1992. Per gli inquirenti a commissionare il delitto sarebbero stati i parenti più stretti: la moglie e la figlia.