Svolta alla Pontremolese Della Bona nuovo tecnico?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La, che potrebbe finire in un girone di ferro nella prossima stagione di Promozione, è già al lavoro per allestire una squadra competitiva. Questo è l’obiettivosocietà azzurra, intenzionatissima a non ripetere la deludente stagione appena andata in archivio. Una attraversata incredibile che ha registrato prima la conferma e poi l’esonero delRiccardo Bracaloni (forse in ritardo, come ammettono i vertici societari), e quindi l’ingaggio di Fabio Bellotti che ha inanellato una incredibile serie di sconfitte che hanno portato sul ponte di comandosquadra azzurra Giorgio Chelotti. Ildi Monti dovrebbe tornare a occuparsi degli Allievi regionali, dove ha lasciato la sua impronta. Una lezione che deve servire all’area tecnica per non commettere i tanti, troppi errori commessi.