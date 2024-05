Sussurri Vegetali | la presenza verde nella quotidianità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024)è la mostra di Elisa Pietracito inaugurata il 5 maggio 2024, in occasione dell'evento Palazzuolo Botanico, presso Palazzuolo sul Senio (minigalleria di arte contemporanea E50035). Era prevista fino al 2 giugno ma visto il notevole interesse ricevuto per questa esposizione, è stato deciso di prorogarla per tutto il mese di giugno. Un racconto delicato sulladell'elemento vegetalenostra vita quotidiana. Ambientata in tre luoghi diversi, la ricerca di questo elemento si concretizza in intrecci, paesaggi tessili di materialiispirati al rapporto che ognuno di questi post ha tra comunità umana e vegetale. Classe 1998, Elisa Pietracito è nata a Borgo San Lorenzo,valle del Mugello, dove attualmente vive come pendolare tra il paese natale e Firenze.