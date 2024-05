Supreme lancia una collaborazione con Ducati Ed è già sold out

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una collezione «per chi ama dettare le regole».si uniscono per dare vita a una capsule collection unica composta dalla motoStreetfighter V4, capi tecnici coordinati e una serie di proposte lifestyle, giàout sul sito ufficiale del brand newyorkese. Incon, Aldo Drudi ha creato una moto dalle componenti tecniche esclusive, come le pinze freno anteriori Brembo Stylema e i cerchi che combinano il logocon il tag colorato, un elemento distintivo dellepiù recenti. Il numero progressivo dell'esemplare è inciso sulla testa di sterzo e, come tutte leda collezione più pregiate, la Streetfighter V4viene consegnata in un'esclusiva cassa di legno. A suo interno è possibile trovare un kit di accessori in una scatola dedicata contenente il certificato di autenticità, il telo coprimoto personalizzato e le componenti per trasformare la moto in configurazione biposto.