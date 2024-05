Fonte : sport.quotidiano di 31 mag 2024

d. Oltre alle targhe per le 8 squadre al via sono stati consegnati i due premi speciali, il trofeo "Natalino Rossi" al capocannoniere Luca Sassi del Modena (cresciuto nel Mandrio) e il trofeo "Ariello Albarelli" per il miglior portiere a Manuel Beneventi del Carpi.

Super baby granata Regia 2ª al ’Sansone’ Sassi re dei bomber