Summer camp al via i centri a tutto sport

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Più– Ginnastica per tutti" ed "Adastra" A.S.D. presentano "2024",estivi multiorganizzati a Vignola, Spilamberto, Solignano Nuovo, Colombaro e Piumazzo. Oltre a ciò, verrà avviato ad Ubersetto un(della durata di un mese) dedicato esclusivamente al calcio. Tutti iestivi partiranno a giugno (per terminare a settembre), sono rivolti alla fascia d’età compresa tra i 3 ed i 13 anni, ed hanno inoltre il supporto della Regione Emilia Romagna per quanto concerne il progetto Conciliazione vita-lavoro; quest’ultimo ha come obiettivo il riconoscimento di un contributo economico alle famiglie (fino ad un max di €300,00 con Isee inferiore ad € 24.000) volto a sostenere un’importante partecipazione aiestivi, favorendo le opportunità di socializzazione, apprendimento ed integrazione.