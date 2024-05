Suicida dopo lo stupro il 28enne fermato torna a casa Serve l’autopsia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il magazziniere di 28 anni, italiano di origini ucraine,due giorni fa per violenza sessuale, è stato posto agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata decisa dal gip Francesco Salerno, che non ha contestato né la morte conseguente ad altro reato né l’istigazione al suicidio. I genitori del giovane si sono dichiarati disponibili ad ospitarlo durante i domiciliari.Leggi anche:loal pronto soccorso, emerge una terribile verità fatta di abusi in famiglia: “Aveva ricevuto cure psichiatriche”sul corpo della ragazza si terrà lunedì 3 giugno presso l’Istituto di Medicina Legale di Pavia. La giovane si è tolta la vita gettandosi da una finestra del quarto piano dell’ospedale di Vizzolo Predabissi,aver denunciato di essere stata violentata.