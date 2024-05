Sui disabili la retromarcia della Regione non basta | parla Di Marco M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nicola Di, capogruppo M5s,Lombardia stanzia 2 milioni di euro e ne promette 8,5, per sterilizzare i tagli all’assistenza ai. Dopo sei mesi di proteste la Giunta ha fatto marcia indietro? Per sei mesi il centrodestra è arrivato addirittura a negare l’esistenza dei tagli stessi. Poi ha raccontato a tutti che quei dieci milioni di euro erano impossibili da recuperare all’interno del bilancio regionale. Un bilancio che, ricordiamolo, vale circa 30 miliardi e all’interno del quale il centrodestra ha stanziato dieci milioni di euro, la stessa cifra richiesta dalle Associazioni per latà, per auto-promuoversi su “Tik Tok”. Ora sembrerebbe che la realtà abbia bussato alla portaGiunta Fontana. Hanno aperto gli occhi e ammesso che i tagli deliberati a dicembre, sulla pelle di chi soffre, rappresentavano un rischio concreto.