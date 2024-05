Studente di 15 anni aggredito da una baby-gang mentre va a scuola | per lui una ferita alla testa e tanta paura

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 31 maggio 2024) Aggressione di gruppo ai ddi unodi 15, subita nel tragittoandava a. Una volta in classe, sconvolto, è stata contattata la polizia e sono arrivati i soccorsi. Per il giovane, infatti, una. L'articolodi 15da unava a: per lui una. .