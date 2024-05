Street Heart per la rinascita di Rifredi Live painting collettivo all’Sms di Rifredi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 31 maggio 2024 - Ladi un quartiere può passare anche da un evento di. Appuntamento con “di, che ospita un evento conartist di fama internazionale. Un’occasione per fare della zona un nuovo centro della urban culture, impegnato a recuperare gli spazi urbani attraverso la creatività e il talento di giovani artisti. Cuore dell’evento l’Sms di via Vittorio Emanuele II 303, dove sabato primo e domenica 2 giugno importantiartist di fama internazionale si alterneranno dalla mattina al tramonto, senza sosta, per trasformare i muri del giardino dello storico edificio del quartiere 5 in una enorme opera corale. Una rivoluzione a colpi di colore e immagini realizzata - sotto gli occhi di tutti, - da famosi writer come Exit Enter, Kraita317, Rinascimento Punk, Pisanelli (Roberto Paint) e altri importanti nomi dell’arte urbana contemporanea.