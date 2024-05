Strappati i manifesti elettorali Il centrodestra sempre nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) ‘La millantata democrazia, uno schiaffo all’ipocrisia’. Con un post non privo di accenni polemici Stefano Ferri, candidato per la Lega ai consigli comunali di Maranello e Fiorano, segnala come a Fiorano siano statialcunidel– come da foto che lo stesso Ferri ha diffuso sui social – e, interpellato, aggiunge come episodi analoghi si stiano verificando, "come purtroppo era del resto accaduto anche in passato", anche a Maranello. Malcostume ingiustificabile ed altrettanto diffuso, quello di strappare o danneggiare i, nei confronti del quale si alza, anche in questo caso, condanna unanime e trasversale. Tra i tanti anche il candidato sindaco del centrosinistra fioranese Marco Biagini, che non va troppo per il sottile nel definire "quelli che strappano iimbecilli".