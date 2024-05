Storie di ex L’Olbia punta al ripescaggio con Zè Maria in panchina Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore del Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Storia di ex biancorossi oggi in. Chi per tornare in serie A, chi invece per risalire in serie C. A distanza di qualche settimana dalla retrocessione in D qualcosa in casa Olbia si muove. La speranza del club è quella di essere ripescati ma non si conoscono ancora i criteri e quindi occorrerà attendere le iscrizioni in Serie C e se ci saranno defezioni. Intanto delle indiscrezioni parlano di un forte interessamento per Ze(nella foto) in. L’ex giocatore in Serie A di Perugia e Inter, che lavora nel Settore Giovanile del Parma, avrebbe dato la disponibilità. Altro palcoscenico per un altro ex,. Il, neoretrocesso, gli affida i propositi di rapida risalita che la proprietà.l’ex del Perugia e anche campione del mondo, quello che nel 2006 colorò di azzurro il “cielo sopra Berlino” e che la Serie B l’ha già vinta con il Frosinone (un anno fa e con tre giornate di anticipo), a cercare di ridare smalto al progetto del club emiliano che dopo anni da protagonista nella massima categoria ha lasciato amaramente la serie A.