Storia dell' enoteca dei re inglesi dove si nascose Napoleone III a due passi da Buckingham Palace

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dal n.3 di St. James Street aci vogliono soltanto nove minuti a piedi e tre di macchina. Ma non è solo questo il motivo per cui la Berry Bros. & Rudd ha appena riottenuto il mandato realea Corona inglese, come fornitore ufficialea Casa Reale. Il più antico wine merchant di Londra vanta il Royal Warrant dai tempi di Giorgio III. «Un'onorificenza che deve essere accordato ogni volta che cambia il regnante. Siamo, quindi, onorati che anche Carlo III ci abbia scelti», dice con soddisfazione il global commercial director Luigi Barzini, all’indomania notizia. Il King’s Ginger e i legami con la Casa Reale Il percorso verso il Palazzo Reale viene fatto ogni settimana da un furgoncino che dal negozio parte per recapitare le forniture di vino alla residenza del Re.