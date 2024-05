Stoltenberg Kiev sia responsabile con gli strike in Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gli alleati si aspettano che l'uso delle armi fornite all'Ucraina contro la, ovvero colpendo obiettivi militari al di là del confine, avvenga "in linea con il diritto internazionale e in modo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensall'informale esteri di Praga. Quanto al rischio di una escalation, il sec gen ha precisato: "Ogni volta che abbiamo dato mezzi all'Ucraina Vladimir Putin ci ha minacciato, è stato così per i pezzi di artiglieria, i tank, i missili, gli F-16". "È lache ha dato il via all'escalation, prima invadendo un altro Paese e ora aprendo il nuovo fronte a Kharkiv" .